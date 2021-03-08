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Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu; 3 tutuklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına silah ticareti ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) ve İstihbarat Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ’a üye oldukları belirlenen 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep’te operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 3 kişi, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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