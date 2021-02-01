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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yangın (2)

‘ÖNCE 2 PATLAMA SESİ DUYDUK SONRA YANGIN ÇIKTI’
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin zemin katında çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında görgü şahitleri, alevlerin dışarıdan atılan bir cisimden kaynaklandığını iddia etti. Olay sırasında belediye binasında bulunan İbrahim Erce, “Maytap gibi patlama sesi duyduk. İçerideki konferans salonu alev almaya başladı. İkinci bir patlama sesi daha geldi, maytap gibi. O alevi daha yükseltti. Bütün oda alevler içinde kaldı. Personel hemen içeriyi boşalttı. Kendimizi dışarı attık. Belediye personeli yangına müdahale etti. Dışarıda kaçan bir kaç kişiyi görmüşler. 2-3 kişiymiş. Salonda kimse olmaması can kaybını engelledi” dedi.
Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

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