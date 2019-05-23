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23 Mayıs 2019
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Mersin Balığı’nın Karadeniz’deki 3 Türü Yok Oldu

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Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nce yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin Balığı’nın Karadeniz’de görülen 6 türünden 3’ünün yok olduğu, kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Üniversite bünyesinde başlatılan çalışmayla nesli yok olma tehlikesinde olan mersin balığı için damızlık yetiştiriciliğine başlandı. 

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yapılan araştırmalarda dünyada 27 farklı türe sahip olan Mersin Balığı’nın Karadeniz’de görülen 6 türünden 3’ünün yok olduğu belirlendi. Karadeniz’de kalan 3 türün ise yok olma tehdidi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Üniversite bünyesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde başlatılan çalışmayla nesli yok olma tehlikesinde olan mersin balığı için damızlık yetiştiriciliğine başlandı. Çalışma ile ticari damızlık stoku oluşturmanın hedeflendiği Mersin balığında, Karadeniz’de doğal olarak bulunmayan ancak dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan ‘sibirya mersin’ denilen tür üzerine de çalışma yürütülüyor. 

‘3 TÜRÜ YOK OLDU’

RTEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, Mersin balığının dünyada 27 farklı türe sahip olduğunu belirterek, “Bu türlerin 6 tanesi Karadeniz’de görülüyor, ancak küresel faaliyetler ve insan eksenli davranışlar neticesinde maalesef 3 türün nesli bizim denizlerimizde yok oldu. Geriye kalan 3 türün de can çekiştiğini söyleyebilirim. Biz de bunun sonucunda Mersin balıkçılığı yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar başlattık. Oldukça devasa balıklar, yaklaşık bin 600 kilogram ağırlığa ulaşabiliyorlar. Mersin balığının nesli 250 milyon yıla dayanıyor. Asıl amacımız ticari olarak bir damızlık stoku oluşturmak ve Rize’de daha önce bulunmayan Mersin balığını yetiştiricilik sektörüne kazandırmaktır. Erkek olanların satışına bu yıl başlayacağız” dedi.

‘MERSİN BALIKLARIMIZ 8 YAŞINA ULAŞTI’

Mersin balığının iki türüyle çalışma yaptıklarını anlatan Kurtoğlu,

“Elimizde mevcut iki tür bulunuyor. Bunlardan birisi Karadeniz’in doğal faunasında bulunan ‘karaca mersin’ diye bilenen türdür. Diğer tür ise Karadeniz’de doğal olarak bulunmayan ancak dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan ‘sibirya mersin’ denilen tür üzerine çalışmalar yapıyoruz.

Bugün elimizde damızlık formunda toplamda 600 civarında balık mevcut. Bu balıkların cinsi olgunluk yaşları 7-11 yaş aralığındadır. Bizim elimizdeki balıklar 8 yaşına ulaştı. Balıklarımızda cinsi olgunluk hemen hemen başlamış durumdadır. Birkaç yıl içerisinde bunlardan aldığımız yumurtalarda hem neslin devamını hem de pazarlama için havyar üretimi gerçekleştirmiş olacağız.

Orada da çalışmalar devam ediyor. Bizim amacımız Türkiye’de mersin balıkçılığı yetiştiriciliğini canlandırmak ve dünyadaki ekonomisinden yararlanmaktır.

Bunu sağlayabilirsek su ürünleri yetiştiriciliği alanında yeni bir kapı aralamış olacağız. Avrupa Birliği ülkelerine sadece su ürünleri ihraç edildiğini düşünürsek, bu alandaki yeni açılımlarımız önem arz etmektedir”

diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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