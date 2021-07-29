Mersin Aydıncık’taki orman yangını ikinci gününde/ Ek fotoğraflar

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.