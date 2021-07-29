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Ana Sayfa Güncel Haberler Mersin Aydıncık’taki orman yangını ikinci gününde/ Ek fotoğraflar
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Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında
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