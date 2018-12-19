Adana’da evde alkol alıp kendinden geçtiği sanılan, kaldırıldığı hastanede başına yorgun mermi isabet ettiği belirlenen Oğuzhan Çimen’in (25) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bugün ameliyata alınacak Çimen’in başından çıkarılacak mermi, balistik incelemeye gönderilecek.

Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi’nde oturan Oğuzhan Çimen’in ailesi, oğullarını uyandırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Ailenin, alkol alıp, kendisinden geçtiğini düşündüğü Oğuzhan Çimen, ilerleyen saatlerde de tepki vermeyince özel bir hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede, Çimen’in alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek, eve gönderildi.

Ancak 2 gün boyunca kendisine gelmeyen Çimen’in durumundan şüphelenen aile, bu kez oğullarını Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde, Çimen’in başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Oğuzhan Çimen’in çekilen baş filminde merminin beyne zarar verdiği saptandı.

Oğuzhan Çimen’in 2 gün önce isabet ettiği değerlendirilen başındaki mermi, bugün yapılacak ameliyatla çıkarılacak. Ameliyatın ardından mermi çekirdeği, hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderilecek.

Yoğun bakımda tedavisi süren Çimen’in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.