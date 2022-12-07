Merkezefendi’nin parlayan yıldızı Arca

- Reklam -

DENİZLİ, (DHA)

Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon 9 maçta 4 galibiyetle Play-Off yarışı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’in Karşıyaka’dan transferi Arca Tülüoğlu, ligin parlayan yıldızı oldu. Altyapısında yetişip 2016 yılında gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadığı Pınar Karşıyaka’da süre alamayan guard, önce kiralık olarak Petkimspor’a, ardından geçen sezon da yeşil-kırmızılıların pilot takımı Bornova Belediyesi Karşıyaka’ya gönderildi.

- Reklam -

Bornova Bld’de geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi’nde 9.8 asistle ligin asist kralı olup en değerli yerli oyuncu seçilen 25 yaşındaki Arca, sezon başında Denizli temsilisine transfer oldu. Yukatel Merkezefendi Belediyesi’nde de çıkışını sürdüren Arca, bu sezon 4.3 sayı, 2.5 ribaund, 2 asist ortalamaları yakalarken, özellikle 75-74 kazanılan son Beşiktaş Emlakjet maçında yenik durumdaki takımına son saniye üçlüğüyle galibiyeti getirdi. Arca, Beşiktaş karşılaşmasını 13 sayıyla bitirdi.

FOTOĞRAFLI