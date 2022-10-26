Merkezefendi’den Denizli’ye çağrı

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DENİZLİ, (DHA)

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon 4’te 0 çeken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’te Asbaşkan Gökhan Gökşin, kendileri gibi oynadığı 4 maçı da kaybeden Onovo Büyükçekmece’yle cuma günü iç sahada oynanacak karşılaşma öncesi taraftara çağrı yaptı.

Maçın önemine değinen Gökşin, “Şu ana kadar ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak artık sahadan galibiyetle ayrılmanın zamanı geldi. Takımda herkesin bunun bilincinde olması gerek. Yönetim olarak görevlerimizi kusursuz yapıyoruz. Şimdi söz teknik heyet ve oyuncularda. Taraftarlarımız rahat olsun. Cuma akşamı hep birlikte olup, onların desteğiyle bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılalım” dedi.

İyi bir takım olduklarını belirten Gökşin, maddi sorunları bulunmadığını, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Maçın bilet fiyatları 25, 50 ve 75 TL olarak belirlendi.

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