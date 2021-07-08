Merkezefendi’de taraftar sevinci

DENİZLİ, (DHA) – Türkiye Basketbol Ligi’nde geçen sezon şampiyon olurken maçlarını koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarından yoksun bir şekilde oynayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk yılında taraftarlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2021-2022 sezonunda salonlara kapasitelerinin yüzde 50’si, localara da tüm kapasiteleri kadar seyirci alınacağını duyurdu. Merkezefendi’de asbaşkan Gökhan Gökşin, yüzde 50 kapasiteyle seyircilerin maçlara alınmasını değerlendirirken, “Önümüzdeki günler itibarıyla kombine satışları başlayacak. Süper Lig takımları bu kararın çıkmasını bekliyordu. Bu bizim için de kulüpler için de çok önemli bir karar” dedi.

Gökşin, “TBF’nin aldığı yüzde 50 seyircili kararı bizi mutlu etti. Denizli halkının şampiyon takımıyla buluşacağı günü iple çekiyoruz. İnşallah en kısa zamanda da yüzde 100 seyircili oynanabilecek ortam oluşur. Kombine ve localar ile ilgili yönetim kurulumuzun çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar belirsizlik hakimdi seyirci konusunda ama artık bu ortadan kalktığına göre en hızlı şekilde kombineleri ve locaları belirleyip Denizli halkına en kısa zamanda duyuracağız” diye konuştu. Kulüpte asbaşkan Veli Tefenlili ise seyirciyle buluşacakları için çok mutlu olduklarını söyledi. Tefenlili, “Çok mutluyuz. Heyecanla Denizli’de oynanacak olan ilk lig maçımızı bekliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -