Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak Ege derbisi saat 15.30’da başlayacak.

Ligde her iki takım da son 6 haftaya 7 galibiyetle girerken, düşme potasında yer alıyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Merkezefendi, Manisa Basket’i yenerek düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 80-75 kazanan Manisa Basket, hem galibiyet almak hem de olası puan eşitliği durumunda ikili averajda üstünlük sağlayarak, Denizli ekibini geçmemeyi amaçlıyor.

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Bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma yolunda hayati öneme sahip.

Kaynak: DHA