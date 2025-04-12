Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanacak Ege derbisi saat 15.30’da başlayacak.

Ligde her iki takım da son 6 haftaya 7 galibiyetle girerken, düşme potasında yer alıyor. Son haftalarda çıkış yakalayan Merkezefendi, Manisa Basket’i yenerek düşme hattından çıkmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 80-75 kazanan Manisa Basket, hem galibiyet almak hem de olası puan eşitliği durumunda ikili averajda üstünlük sağlayarak, Denizli ekibini geçmemeyi amaçlıyor.

Bu zorlu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma yolunda hayati öneme sahip.