Merkezefendi tam yol ileri

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DENİZLİ, (DHA)- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Ege derbisinde evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 95-79 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket büyük sevinç yaşadı. Ligde 3’te 3 yapan Denizli temsilcisinde başantrenör Zafer Aktaş değerlendirmelerde bulundu. Zorlu bir maçı daha geride bıraktıklarını ifade eden Aktaş, “Hücum ritmimizi erken bulmamız maçı erken götürmemizi sağladı. Savunma kısmında da belli periyotlarda ciddi anlamda efor verdik. Hücum ribauntlarında çok sıkıntımız oldu, rakibe çok ribaunt verdik. Orayı biraz daha kontrol edebilsek daha rahat olabilirdi” dedi.

Taraftara da teşekkür eden Zafer Aktaş, “Gerçekten Denizli halkı basketbolu seviyor ve bu takım ligi hak ediyor. İkinci paragrafı da Arca Tülüoğlu’na açmak istiyorum. İnanılmaz bir müdafaa yaptı, hücumda da çok etkili oynadı. Türk oyuncularımızdan bu performansı görmek bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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