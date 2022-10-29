Merkezefendi nefes aldı

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DENİZLİ, (DHA)

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon oynadığı 4 maçı kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk galibiyetini evinde kendisi gibi 4’te 0 çeken Onvo Büyükçekmece’yi kıl payı 77-76 mağlup ederek aldı. Büyük çekişmeye sahne olan maçta bitime 7 saniye kala Heidegger’ın asistinde Brown’ın smacıyla öne geçip kazanmayı başaran Denizli temsilcisi zincir kırarak moral tazeledi. Merkezefendi’di Heidegger 27 sayı, 5 ribaund, 9 asistlik performansıyla takımına kritik galibiyeti getiren isim oldu.

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