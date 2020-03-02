Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezleri sorumluları eğitim seminerinde bir araya geldi. “Çocukların

Korunmasında ve Gelişimlerinin Desteklenmesinde Roller ve Sorumluluklar” konulu seminere, merkez sorumluları tam kadro katıldı.

Altındağ’da eğitim seminerleri devam ediyor. Çeşitli konularda, uzmanlar tarafından verilen eğitim seminerlerinin bu seferki katılımcıları, Altındağ’da faaliyet gösteren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile 17 Gençlik Merkezi’nin sorumluları oldu. Kısa adı AÇEV olan “Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı” gönüllü eğitimcisi Erol Turgut tarafından verilen seminer, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

“ÇOCUKLARIN POTANSİYELİ ERKEN YAŞTA DEĞERLENDİRİLMELİ.”

Erken yaşlardan başlayarak, her çocuğun potansiyelinin en üst seviyeye erişmesini desteklemenin ailenin ve toplumun temel görevi olduğunu söyleyen eğitimci Erol Turgut, çocukların ve ailelerin ihtiyacını belirleyerek programlar geliştirmenin, farklı işbirlikleri uygulamanın ve uygulamaları değerlendirerek toplumun gelişmesine katkıda bulunmanın öneminden bahsetti. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen seminerde, gelişimin temel özellikleri, gelişimi olumsuz etkileyen koşullar ile buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde önemle duran Turgut, çocuk yaşta, zorla ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda da katılımcılara önemli uyarılarda bulundu.