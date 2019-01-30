Merkez Bankası (MB) geleneksel olarak yaptığı enflasyon tahmin ve beklentilerini açıkladı. Bankaya göre bu yılki enflasyon oranı yüzde 14.6 olacak.

Banka, yakın zamanda yüzde 24’den faiz indirimine gidilmeyeceği ve sıkı para politikasına devam edileceği belirtirken bunu değiştirmek için “bizi ikna edin” mesajını veriyor.

Geçmişte olduğu gibi MB’nin enflasyon tahmini ne kadar tutacağını göreceğiz ama hayatımızı artık bu orandaki enflasyona göre düzenleyelim.

Enflasyon bu yıl için artık kalıcı. MB yüzde 4.6 diyorsa bu vatandaş içi en az yüzde 20 demek.

Yakında faiz indirimi de olmayacağına göre ekonomideki tüm dengeler ve fiyatlandırmalar en az bu oranla yeniden şekillenecek. Ekonomide artık yüksek faiz oranlarının duraklatıcı etkisine de alışalım.

Buna göre kurlar, mevduat ve kredi faizleri gibi ana belirleyici göstergeler mevcut oranlarda daha da artarak devam edecek. MB buna karşı “politikalarımı değiştirmeyeceğim, değiştirmek için de beni ikna edin” diyerek ekonomi yönetiminin baskılarına resmen set çekiyor..

MB’yi ne zaman ikna edilecek ortamı buluruz, bilinmiyor. Her şeyden önce önümüzde yerel seçimler var. ilk aşamada -tahminler AKP’nin ciddi oranlarda oy kaybedeceği yönünde- bu süreci tamamlayacağız. Başka bir deyişle seçimlere bu faiz ve enflasyon oranlarıyla gireceğiz. Bu ekonomide küçülme ve işsizlik demek.

Seçimler sonrasında ne olacak? Kimilerine göre kabus yaşanacak, kimilerine göre hızla toparlanma olacak.

Tek umudumuz ihracat ve turizm gelirlerindeki artış. Ya diğerleri?

Özellikle gıda enflasyonu ne olacak? Özellikle yaş sebze ve meyve üretim merkezlerinde yaşanan ve afete dönen hava koşulları üretimde gerileme olacağını gösteriyor. Bunun da bu yılki enflasyona doğrudan olumsuz etki yapacağı tahmin değil artık bilinen bir gerçek.

Örneğin, bırakın Rusya’yı acaba yurt içine yetecek ucuz domatesi bulabilecek miyiz?

MB, “ikna edin” sloganına sarılırken vatandaşın da ekonominin geleceğine bakışı da karamsar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ekonomik güven endeksi 2018 Aralık ayında 81,9 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 78,5’e düşmüş. Bir aylık süreçteki bu gerilemeye bakarsak gelecek aylarda ne olacak? Ekonomide güzel bir gelecek beklemek hayal görmekten başka bir şey değil.

O zaman MB yüksek enflasyona ve yüksek faizlere devam vatandaş da geleceğe umutsuz bakıyorsa yapacak bir şey yok.

Bunun dışındaki vaatlere, hayallere, hedeflere kulak asmayın. Bu oranlardaki enflasyon ve faizlerle ayakta kalabilirsek ne mutlu bize.

Hayatımız artık yüzde 15’e bağlı.