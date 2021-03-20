Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine 26’ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaları içeren Atama Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnamede Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’na yönelik atamalar yer aldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne göre; Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya’ya yeni müftü atamaları yapıldı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Singapur Büyükelçisi Murat Lütem ile Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa- Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş, Nijerya Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar atandı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınırken, yerine 26’ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

99 KAYMAKAM ADAYININ ATAMASI YAPILDI

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarından 99’unun ataması yapıldı. Ayrıca, 19 ilçenin kaymakamı da başka ilçelere yine kaymakam, vali yardımcısı ve valilik hukuk müşavirliği görevlerine getirildi.



NACİ AĞBAL’DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygun gördüğü tüm görevler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ağbal mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.