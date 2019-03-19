Evet, bildiğiniz bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geçen yıl 48.9 milyar lirayı yaktı, hem de bu nakit para sıkıntısının çekildiği dönemde. Nerede yaktı derseniz, kalorifer kazanlarında. Telaşlanmayın, yakma dediğimiz esasında eskimiş paraların imhası.

Merkez Bankası, eskiyen, kirlenen, boya değen, yırtılan, bir kenarı kopan, çamaşır makinelerinden çıkan, tanınmaz hale gelen ya da bazı meraklıların üzerlerine not aldığı paraları topluyor. Daha sonra kırpma makinelerinde çok değişik değerdeki banknotlar karıştırarak onlarca parçaya bölüyor, küçük parçalar birbirine karışıyor, ortalık kağıt yığınlarıyla doluyor.

Banka, geçmiş yıllarda bu kırpılmış paraları sıkıştırarak tuğla boyutlarındaki bloklara döndürüyordu. Bu işlemden sonra bu bloklar kamyonlarla ya kendi ya da diğer kamu kuruluşlarının kalorifer kazanlarında yakılması için bedava gönderiyordu.

Bir anlamda eski paralar ısınma aracına dönüşüyordu.

Bir tuğda blok içindeki para tutarı milyonlarca lira değerinde olabiliyor. Milyonlarca lira para sizin kazanlarında kül olup gidiyor, siz ise evinizde aybaşını nasıl getiririm diye düşünüyorsunuz. Her yere doğal gaz geldiği için şimdi tekrar dönüşüme sokuluyor.

MB, bunu “Türk lirasını ve itibarını koruma” yasası kapsamında her yıl sürekli yapıyor. MB, 2017 yılında da yine dolaşımdaki paranın yaklaşık üçte birini yani 42.4 milyar lirayı imha etmişti.

YERİNE YENİSİ GELİYOR

Şunu belirtelim, imha edilen kağıt parların yerine en kısa sürede yenisi koyuluyor.

Örneğin 2017 yılında imha edilen paraların yerine değişik değerlerde 50.9, 2018 yılında da 48,9 milyar lira yeni para basarak dolaşıma sokulmuş. Yani dolaşımdaki para azalmıyor, eksilmiyor. Yeni bir banknotun basım maliyeti de örneğin 2017 yılı itibarıyla ortalama 18 kuruş.

Bu yenileme işlemi biraz da zorunluluktan. Eskiyen yırtılan paraları bugün, para sayma ve otomatik para ödeme makinelerinden geçmiyor. Buna ek olarak sürekli sahte para kontrolü de yapıldığından yıpranmış para kabulü veya ödemesinde zorluklar çıkıyor. Zaten ATM makinelerinden çekilen paraların çoğunlukla yepyeni olmasının nedenlerinden biri bu.

Kağıt paraların gün içinde kaç kişi üzerinden el değiştirdiği düşünülürse taşıdığı mikroplar açısından eskilerin ortadan kalkması iyi de oluyor.

MB, en büyük para imha işlerini liradan altı sıfır atılması sürecinde yapmıştı. 2006 yılından sonra dolaşımdaki tüm bol sıfırlı kağıt paralar bugün kullandığımız kağıt paralarla değiştirilerek toplanmış ve yıllar içinde imha edilmişti.

Bu yenileme işleri nakit yerine kredi kartı kullanılmasının daha da yaygınlaşmasıyla azalabilir diyeceksiniz ama dolaşımdaki kağıt para miktarı geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 8.5 milyar lira artmış. Bunun nedeni tek kelime ile enflasyon.

Umarız, bu gidişle MB, gelecek aylarda daha büyük kupürde örneğin 500 lira değerinde kağıt para basmaya başlamaz, bunun yerine paranı değeri ve alım gücünü artırıcı uygulamalardan sonuç alır.