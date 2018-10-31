Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) başkanlığını bırakmasının, kendisini uluslararası politikada zayıf düşürmeyeceğine inandığını söyledi. Merkel’in bırakacağını açıkladığı Hristiyan Demokrat Parti (CDU) liderliği için şu ana kadar üç aday ortaya çıktı.

Merkel, Berlin’de gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlarken, “Uluslararası ilişkilerdeki durumum açısından bir değişiklik olacağını düşünmüyorum; hatta, hükümet başkanı olarak görevlerime odaklanmak için daha fazla vakit ayırabileceğim” dedi.

Merkel’in koltuğunu adaylığını açıklayan ilk isim Saarland eyaleti eski Başbakanı ve hali hazırda CDU Genel Sekreteri olarak görev yapan Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Diğer adaylar ise Sağlık Bakanı Jens Spahn ve CDU’nun sağ kanadının önde gelen isimlerinden Friedrich Merz.

Merkel Salı günü yaptığı açıklamada, 2021 yılında yapılacak genel seçimlerde ve halen Başkanı olduğu Hristiyan Demokratik Birliği’nin (CDU) Aralık ayında gerçekleşecek olan kongresinde aday olmayacağını duyurdu.