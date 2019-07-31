Merhum Özal ne hata yaptı?

İslamiyet kuşku yok ki en güzel şekilde yaşanmalı, vecibeleri de eksiksiz, çarpıtılmadan yerine getirilmeli.

Kurban kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ibadet ki milyonlarca vatandaşımız da hakkı ile yerine getiriyor.

“Kurban Derileri” toplanma konusu var.

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’a çok yakın bir siyasetçi olan TBMM eski Başkanı ve bakanlıklar yapan Mustafa Kalemli aradı.

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Orman yangınları konusundaki yazımda yer alan ve cumhurbaşkanı Erdoğan’a, VIP uçağını satın, yangın söndürme uçakları alın şeklindeki çağrım konusunda sohbet ederken Sayın Kalemli şunları söyledi:

“Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı rahmetle anıyorum. Öyle hızlı ve müthiş icraat dönemi yapıldı ki Türkiye’nin önü açıldı.

Ancak bazı hatalar, eksikler de olmadı değil. Örnek vermek gerekirse o tarihte kurban derileri toplama yetkisi sadece Türk Hava Kurumunundu. (THK) Sokak sokak gezen THK araçları ile kurban derileri toplanır, satılır ve kurum ihtiyaçları karşılanırdı.

Bazı cemaat, tarikat ve dernek vakıfları merhum Özal’ı ikna edince THK’nun maddi gücü de azaldı.

Merhum Özal hata yaptı.

Bugün Yangın Söndürme Uçak ve helikopterlerine ihtiyaç gerçekten çok.

Kurban derilerinin yeniden THK tarafından toplanması çıkarılacak bir yasa ile düzenlenirse cumhurbaşkanlığı da uçak satmaz.”

Hatasız kul olmaz diyelim ve devlet adamı Mustafa Kalemli’nin bu önemli çağrısına kulak verelim, merhum Özal’ın hatasını geç de olsa telafi edelim.

AKP bu yasayı çıkartır mı bilmem ama muhalefetin hazırlayacağı bir yasa teklifine hiç umudum yok ama MHP destek verebilir…

E-İSLAMİYET E-DİYANET E-İBADET

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı… Bu yıl küçük ve büyükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 4 milyon kurban kesilecek.

Allah kabul etsin diyelim ve zincir marketlerde kilo ile satılan hazır paketlenmiş eve servisle göndererek ve kredi kartınızla taksitle ödeme imkanı olan kurbanlıkların sevap mı günah mı olduğuna bakalım.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Cenksu Üçer, bu konuda yaptığı açıklamada Kurban kesecek Müslümanları uyararak, İslam’ın bu konudaki emirlerini hatırlattı. Üçer’in açıklamasına göre; zincir marketlerden Kurban alınması ibadet esaslarına göre değerlendirildiğinde caiz değil.

Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi web sitesinden diyor ki;

“Gayrimeşru yolla elde edilen para o kişinin malı değildir. Dolayısıyla böyle bir para ile kurban kesmek uygun değildir. Zira malî ibadetler helal parayla yapılmalıdır.”

Çeşitli zincir marketler çeşitli fiyatlarda reklamlarla paket kurban satışlarını sürdürüyorlar.

Diyanet’ten hiçbir uyarı yok…

Diyanet Vakfı ise “online yurtdışı kurban bağış” kampanyası yapıyor.

Bir kurban 725 lira ve kredi kartına da taksit var…

Sanki Türkiye’de evine et girmeyen açlık çeken hiçbir fakir fukara yok ki Diyanet Vakfı başka ülkelerde açlık çeken Müslümanlar için de kurban bağış kampanyası yapıyor…

E-KURBAN ve PAKET KURBAN uygulaması İslamiyet’e uygun mu?

Paket kurban konusuna devam edelim.

Kurban Bayramında zincir marketten ya da kasaptan alacağınız et için bir Fatiha okuyup “Allah rızası için kurban olsun” derseniz demek ki “kurban ibadeti” olabilir…

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Cenksu Üçer, “caiz değil” diyor ama kampanyalar ve satışlar da sürüyor.

Diyanet’e karşı görüş de var.

İslam Hukuku uzmanı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’a vatandaş sormuş:

“Günümüzde kilo hesabıyla satılan kurbanlar vardır. Kurban kesildikten sonra etinin tartılıp ona göre ücretinin ödenmesi şeklinde. Bu caiz midir?”

Hoca şöyle cevap vermiş:

“…Filan markette, filan listede, şu vasıftaki et” gibi bir tayine ihtiyaç vardır. Bu şartlarla yukarıda anlatılan alım-satım caiz olur.”

Değerli okurlarım

“E-DEVLET” çağındayız…

Mesela internet kullanan bir Müslüman bir namaz programını açıp oradaki namaz kılma videosunu izlese namaz kılmış olur mu?

Ya da bir web sayfasındaki “Hatim” programını açıp dinlese “Hatim indirmiş” olur mu?

Veya bir haç videosunu izlese hacı sayılır mı?

Büyükbaş kurban için 1/7 pay ile market zincirden kurbanını alan bir vatandaş diğer 6 pay sahibini biliyor mu, tanıyor mu?

Ya helal yoldan elden edilmiş bir kazancı ile almadıysa diğer pay sahibi ya da sahipleri?

E-İSLAMİYET ve E-İBADET olur mu?

Bence hiç biri olmaz…

Paket kurban da olmamalı, online kurban da olmamalı…

E Diyanet ne dersin?

Değerli okurlarım,

Şu fotoğrafta cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağındaki galoşları görünce şöyle dedim:

Taşına toprağına, havasına suyuna kurban olayım Türkiye’m…

Vatan toprağına galoş ile basan Cumhurbaşkanı için yorumu siz yapın lütfen…