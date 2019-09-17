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      Her dakika 5 kişiyi öldürmek!

      Nuri Kayış -
      Pazar günü Hürriyet gazetesinde okudum haberi.Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghemreyesus, dünyada hastalara yanlış teşhis konulması ve yanlış tedavi uygulanması nedeniyle...
      Yazarlar

      Düzeltme ve cevap yazısı

      Murat Özbülbül -
      Gazetenizin 17.08.2019 tarihli nüshasının 4 üncü sayfasında Murat Sururi ÖZBÜLBÜL’e ait “Ekonomi Yalan Kaldırmaz” başlıklı köşe yazısında; “Tarihe baktığımızda bir çok iktidarın...
      Yazarlar

      Sanatçılar eğitime katkı vermeliler

      Yahya Aksoy -
      Bireyin ve toplumun çağdaş ve uygar olması için her alanda eğitim esastır ve önemlidir. "sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş...
      Yazarlar

      Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu

      Ahmet Özal -
      17 Eylül 1990 tarihinde Adnan Menderes’in cenazesi İstanbul’a nakledildi demokrasimizin ağır bir yara aldığı 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından...
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