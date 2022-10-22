Merdiven altı imalathaneye baskın

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı köfte imalatı yaparak halk sağlığını tehdit eden fırsatçılara suçüstü yaptı. Ekipler, Demetevler’de bulunan imalathanede gördükleri manzara karşısında şoke olurken, küflü ürünlerden kirli tezgâhlara kadar hijyeni hiçe sayarak, ne olduğu belli olmayan etlerle ürettiği köfteleri piyasaya satan işletmeciye cezai işlem uygulayıp mikrop imalathanesini mühürledi.

Seyyar tezgahlar başta olmak üzere bazı restoran ve işletmeler için köfte imalatı yapılan merdiven altı dükkanda büyükbaş ve tavuk sakatat karıştırılarak imal edilen yaklaşık 200 kilo köftelik kıyma ve paketlenmiş halde yaklaşık 100 paket köfte bulundu. Ayrıca yapılan incelemelerde imalathanenin ruhsatının da olmadığı belirlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, baskının ardından imalathanedeki insan sağlığını tehlikeye atacak tüm malzemeler ve imal edilen ürünlere sayarak el koydu. Sağlıksız ürünler çöp transfer merkezinde imha edilerek piyasaya sürülmesi engellendi.

Halk sağlığı oynayan işletmeye geçit yok

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri “Ekiplerimizin yaptığı denetimler sonucunda tespit edilen merdiven altı imalathane son derece sağlıksız bir şekilde üretim yapıyor. Vatandaşın sağlığı için özellikle gıda üretimi konusuna büyük özen gösteriyoruz. Gerekli kurallara uymayan ve halk sağlığı ile oynayan işletmelere affımız yok. Ekiplerimiz yapılan incelemeler sonrasında tutanak tutarak imalathaneyi mühürledi ve ilçe tarım müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerekli işlemleri başlattı. Yenimahalle’de halkın sağlığı ile oynayan ve temizlik kurallarına uymayan işletmelerin faaliyetine müsaade etmeyeceğiz” dedi.