Meral Akşener, nikah şahidi oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyecilikte bir ilke daha imza atarak ilçede inşa edilecek binalar için müteahhitlere 'bina kimlik kitapçığı' yaptıracaklarını belirtti. Altınok, “Yapı tadilatları ve proje değişiklikleri ile ilgili bir takım inşaat çalışmalarında “Bina Kimlik Belgesi” uygulaması ile vatandaşı yap-bozdan kurtaracağız. Vatandaşımız yapı hakkındaki her bilgiyi, kullanılan malzemeleri ve kalitesini görecek. Uygulamada müteahhit, yapı denetimci, kullanılan malzeme ve taşeronların bilgisi yer alacak.” dedi.