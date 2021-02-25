Meral Akşener Büyükçekmece’de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar anısına fidan dikti

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Büyükçekmece’de oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği’nde fidan dikti. Ardından Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da birtakım ziayeretlerde bulundu. Akşener ilk olarak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü makamında ziyaret etti. Akgün, ziyareti dolayısıyla Akşener’e günün anısına çeşitli hediyeler sundu. Belediyedeki ziyaretin ardından Akşener ile Akgün, beraberindekilerle Sinanoba Mahallesi’nde oluşturulan Şehit Sağlık Çalışanları Zeytinliği’ne gitti. Meral Akşener burada fidan dikti. Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Partimiz olarak Kovid-19’dan vefat eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını defalarca önerdik. Geride bıraktıklarının şehit aileleri kapsamında bakılmasını defalarca önerdik. Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık ama sayın Belediye Başkanımızın riyasetinde, arkadaşlarımızın öngörüsü olan onların hatıralarını sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Her birinin hatırası, aileleri kadar bizlerin de kalplerinde yaşayacaktır. Mekanları cennet olsun” dedi.

Meral Akşener daha sonra, Büyükçekmece ve Esenyurt’ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dükkanları tek tek dolaşan Akşener, esnafla sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Çevre halkıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAF