Meral Akşener, Babacan ile görüştü (2)

TAKSİ DURAĞINI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir taksi durağını ziyaret ederek, esnafın talep ve şikayetlerini dinledi. Taksicilerle konuşan Akşener, enflasyon eleştirisinde bulundu. Akşener, kendisini görmek için durağa gelen diğer esnafları da dinledi. Bir restoran işletmecisi, koronavirüs kısıtlamalarındaki esnemenin hayata geçirilmesini istedi.

Akşener, görüşmenin ardından esnafla hatıra fotoğraf çekindi.

Haluk KARAASLAN-Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)

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