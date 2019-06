Meraklısına bayram sohbetleri

Bayram tatilinde ister yaşadığınız şehirde kalın, ister başka bir yere gidin, bayramlaşma sonrası sohbet etmek, hal hatır sormak adettendir. Bunların ardından, aile fertlerinin eğitim ve iş durumunu konuşmak da sıradandır.

Ancak herkes başkasının ne bildiğini, ne düşündüğünü merak etmek de bir o kadar alışkanlıktır. Biz size yardımcı olalım ve dinleme garantili sohbet önerelim.

-ABD Başkanı Trump, S-400 konusunda bir mesaj atarak bayramı zehir eder mi?

-Etmez

-Bayram dolaysıyla piyasalar kapalı, dolar yükselir mi?

-Beş liraya inecek, aha yazdım buraya.

-Dolar sonbaharda 8-10 lira olacak diyenler var. Olur mu?

-Olur dolar bu. Dolduruşa gelince fırlar.

-Ne olacak bu enflasyon?

-Bizim çocuğu da işten çıkardılar, kös kös evde oturuyor.

-Azizim, banka faizleri iyi. Sat evi, arabayı faize yatır diyorum ama alıcı yok.

-Erken seçim var diyenlere gülüyorum. Birader seçim olsa neyin seçimi?

-Cumhurbaşkanı geçen yılki seçimler beni kesmedi, bir daha mı seçin diyecek?

-MHP, AKP ile birleşsin. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. İttifak filan.

-İstanbul’u kim kazanır?

-İmamoğlu önde gözüküyor.

-AKP bu ne yapıp edip İstanbul’u bırakmaz.

-İmamoğlu ya büyük ya da küçük farkla kazanacak

-Neymiş bu AKP’nin İstanbul sevdası? Anlaşılır gibi değil.

-Abiciğim herkes para dağıtmışlar diyorlar.

-Seçimden sonra bakanlar değişiyormuş. En başta da o gidiyormuş.

-Kim?

-Aklına ilk kim geliyorsa!

-Bakanı, bakmayanı, İstanbul’u bırak, domatese bak, aynı fiyat devam.

-Şeytan diyor, tarım işine gir, bağla parayı kuru soğana, acayip kar var.

-Benim bir kiracım var. Kira ödemiyor ama apartman aidatlarını zamanında

yatırıyor, ses etmiyorum.

-Haline şükret. Bizim sokakta inşaat vardı. Müteahhidi kayıp. Bina öyle yarım

kaldı. Meğerse adam iflas etmiş, banka haciz koymuş.

-Arkadaş her gün onlarca asker, polis FETÖ’cü diye topluyorlar. Neymiş bunlar?

-Fenerbahçe bu yıl kesin şampiyon

-Hakemler VAR olmazsa ne olacak?

-Ben yabancı hakem gelsin derim.

-İyi o zaman, ekonomiyi, bankaları, önemli yatırımları, sporu yabancılara ver.

bekle ki her şey düzelsin.

-Abi, AKP İstanbul’u kaybederse, zamlar patlar mı?

-Kazansa da kaybetse de patlayacak. Başka yol yok.

-Abi sana geçen yıl on bin lira borç vermiştim, hani bu vesile ile ödesen diyorum.

-Sen hele bir şeker daha ye. Paran bende kalmaz tabii ben parayı bulursam.

-Ben de öpülecek yerlerinden öperim.