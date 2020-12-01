Mera kavgasında; ‘Sabri su’ saldırı şifresi oldu (2)

KIRIMIZI IŞIKTAKİ SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Şanlıurfa’da arazi keşfinden dönen Celal Günbegi’nin kırmızı ışıkta uğradığı silahlı saldırı görüntüleri mobese kameralarına yansıdı.

12 Ekim tarihinde Payamlı Mahallesi’nde Celal Günbegi, keşif sonrası jandarmayla birlikte Sırrın Mahallesi’nde bulunan İl Jandarma Komutanlığı’na gitti. Buradaki işlemlerinin ardından otomobiline binen Günbegi, kent merkezine haraket ettiği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkadan kendisini takip eden hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, otomobil koltuğundaki Günbegi’ne sopalarla saldırıp, cadde ortasına sürükledi. Bu sırada şüphelilerden birisi elindeki tüfekle Günbegi’ne ateş açtı. Günbegi’nin yaralandığı olayın ardından şüpheliler geldikleri araçla uzaklaşırken, saldırı ise bölgedeki mobese kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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