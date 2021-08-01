Menteşe’de orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Menteşe’nin Sungur Mahallesi’nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

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