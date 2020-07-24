Türkiye’nin en iddialı moda organizasyonlarına imza atan Dosso Dossi, bu kez en büyük online moda fuarıyla 250 firmanın ürünlerini görücüye çıkardı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Fuarı ziyaret eden alıcılar, eş zamanlı olarak sipariş de yazdırabiliyor. Aynı hızla gidersek 30 Temmuz’a kadar devam edecek online fuarımızda 15 milyon dolarlık sipariş alacağımızı öngörüyorum” dedi.