Menemen’de başkanvekilliği kura seçimi üçüncü kez ertelendi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menemen ilçesi Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, ‘zimmet’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından tutuklanması üzerine belediye başkanvekili seçimi için yapılması planlanan kura çekimi, Meclis Toplantısı’na CHP ve İYİ Partili üyelerin katılmaması nedeniyle 3’ncü kez ertelendi. Meclisin, kura için yarın toplanması bekleniyor.

Menemen’in CHP’li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 1 Mart 2019’da göreve geldi. Aksoy, ‘Zimmet ve irtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma üzerine İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra da gözaltına alınıp, tutuklandı.

Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi. AK Parti’nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, CHP’lilerin yürütmenin durdurulması kararına yaptığı itirazı reddetti. Bu gelişme üzerine 4 Ocak Pazartesi günü, Menemen Meclisi, başkan vekilini belirleyecek kura çekimi gündemiyle gerçekleştirildi. Ancak Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılamadı. Kura çekimi, 7 Ocak’a ertelendi. Son Belediye Meclisi toplantısında da CHP, iptal edilen kura çekiminin yenilenmesi için üst mahkemenin kararının beklenmesini istedi. AK Parti ise kura çekiminin yapılmasında ısrar etti. Sonuç alınamayınca kura çekimi ertelendi. İzmir Valiliği bunun üzerine 12 Ocak’ta kura çekimi yapılmasını kararlaştırdı.

Menemen Belediyesi’nin bugün yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda yapılan yoklama sonucunda 16 meclis üyesinin toplantıya katıldığı tespit edildi. Bugün de meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadı. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 10’ncu maddesi uyarınca belediye başkanvekili tarafından kura çekimi üçüncü kez ertelendi. Meclisin, kura çekimi için yarın saat 14.00’te tekrar toplanmasına karar verildi.

‘KAÇIŞ YOK’

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhur İttifakı adayı Aydın Pehlivan, “Maalesef bugün de kura çekimini gerçekleştiremedik. Başkanvekilimiz toplantıyı açmak için listeleri imzalattı. 17 kişilik salt çoğunluk sağlanamadığı için bugün toplantı açılamadı. Başkanvekilimiz ilgili tutanakları imzalattı. Yarın, Allah izin verirse 14.00 sıralarında olağanüstü toplantının ikinci oturumu açılacak ve kura çekimini gerçekleştireceğiz. Yarın bu kura çekiminden artık kaçış yok. Menemen’imize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

‘KİM ÇIKARSA ÇIKSIN İTİRAZ EDECEĞİZ’

Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt ise kura ile başkanvekili seçildiğini ancak bunun mahkeme tarafından yürütmesinin durdurulduğunu hatırlattı. Menemen’in üzerinde bir oyun oynandığını kaydeden Karakurt, “Herkesin gözü önünde yapılan kuraya önce ‘tamam’ dediler. Sonra dava açtılar. Hiçbir hukuk kuralının ve hiçbir tarafsız mahkemenin kabul etmeyeceği bir dava açtılar. Hiçbir güç, hukuk üstünde değildir. Biz hiçbir hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kuradan kim çıkarsa çıksın bu hukuksuz işleme itiraz edeceğiz” diye konuştu.

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