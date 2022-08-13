Menemen FK’da Töraydın’ın hedefi üst sıralar

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Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) – TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü’nde teknik direktör Özden Töraydın, yeni sezonda üst sıralara oynayan bir takım izleteceklerini söyledi. Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla sarı-lacivertli kulübün yeni bir yapılanma gerçekleştirdiğini dile getiren teknik direktör Töraydın, yapılan 18 transferle birlikte Afyon kampında güzel bir ortamda çalıştıklarını kaydetti. Genç, gelecek vadeden ve daha önce çalıştıkları oyuncularla anlaştıklarını belirten teknik patron Töraydın, “Güzel bir harman yaptık. İstekli ve arzulu bir takım olduk. Hem yetiştirici hem yarışmacı bir ekip olacağız. İddialı kişiler olduğumuz için bu ekibin hedefi üst sıralarda yer almak olacak” diye konuştu.

“Şampiyonluklar, bir üst lige çıkmak kolay değil” mesajı veren Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, “Kupalara ulaşmak için birçok faktörün bir araya gelmesi lazım. Yönetim saha dışında, biz sahada üstümüze düşeni yapacağız. Çok çalışacağız, çok isteyeceğiz. Bunları yapınca gerise de geliyor” şeklinde konuştu.

Kadroda 1-2 mevki dışında eksiklerinin olmadığını anlatan Töraydın, “Kampa gençlerle başladık. Yönetimin özverili çalışmasıyla takımı neredeyse tamamladık. 18 Ağustos’ta İzmir’e döneceğiz. Ligin 3 ya da 4’üncü haftasında istediğimiz ritme ulaşırız. Toplam 9 oyuncumuzu Bergama’ya kiralık verdik. Şu an için sağ bek dışında eksiğimiz yok” dedi.