Menemen FK Mahmut’la imzaladı

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İZMİR, (DHA)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü 19’uncu transferini gerçekleştirdi. Sezon öncesi yeni yapılanmaya giren sarı-lacivertli ekip, Ankara Demirspor’dan 2018-2019 sezonunda da takımda forma giyen eski futbolcusu Mahmut Bilir’le sözleşme imzaladı. Orta sahada görev yapan ve Menemen FK’ya 1 yıllığına gelen 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. Mahmut Bilir, kariyerinde Hacettepe, Gaziantep FK ve Sarıyer’de de oynadı.

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(FOTOĞRAFLI)