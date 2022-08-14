Menemen FK ile Menemen Belediyesi buluştu

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İZMİR, (DHA)

TFF 2’nci Lig’deki Menemen Futbol Kulübü’nü devralan Ekmas Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyesi’ni ziyaret ederek buzları eritti. Şirket yönetimi, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ı makamında ziyaret etti. Spor kulüplerinin bir şehrin birlik ve beraberlik ruhunu en güzel şekilde yansıtan sembollerinden biri olduğunu belirten Başkan Vekili Pehlivan, “Menemen Spor Kulubü şimdiki adıyla Menemen Futbol Kulübü ile Menemenlilerin de emeği olduğu ulu bir çınardır. Sporun ana teması olan dostluk ve kardeşlik çerçevesinde güzel bir döneme girdiğimizi düşünüyorum” dedi.

Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da, “Menemen FK’nın Menemen halkı için önemini biliyor, atacağımız her adımı bu bilinçle yapıyoruz. Menemen Belediyesi ile işbirliği içerisinde doğru adımlar atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Ekmas Sportif Faaliyetler ve Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu ile Ekmas Sportif Faaliyetler CEO’su Barış Orhunbilge ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy’da katıldı.

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