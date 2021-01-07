Menemen Belediye Başkanvekilliği kura çekimi ikinci kez gerçekleştirilemedi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) – HAKKINDA başlatılan soruşturma sonrası tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yerine başkanvekili seçimi için yapılacak kura çekimi, CHP’nin önergesiyle meclis gündeminden çıkarılınca ikinci kez gerçekleştirilemedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ‘zimmet ve irtikap’ suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından, başkanvekili seçimi için yapılacak kura çekimi, CHP’nin önergesiyle meclis gündeminden çıkarılınca ikinci kez yapılamadı. Pazartesi günü yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine ertelenen Ocak ayı meclis toplantısı bugün Meclis Birinci Başkan Vekili Mehmet Karabiniş başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıda CHP’li meclis üyeleri tarafından kura çekiminin gündemden çıkarılmasıyla ilgili bir önerge sunuldu. Önerge, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilince kura çekimi meclis gündem maddeleri arasından çıkarıldı. Vatandaşlar belediye binası önünde büyük bir merakla açıklanacak kararı beklerken, çok sayıda güvenlik önlemi alınmasına rağmen koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Öte yandan şehit yakını olduğunu iddia eden bir vatandaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki gösterince güvenlik görevlileri tarafından kalabalıktan uzaklaştırıldı.

‘KANUNA AYKIRI İŞLEM YAPILMIŞTIR’

Toplantı çıkışında gazetecilere açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Maalesef açık bir hukuksuzluğa şahit olduk. 5393 sayılı yasanın 21’nci ve ‘nci maddesine aykırı olarak gündemde olan bir konu, gündemden çıkarıldı. Tamamen hukuksuz bir işlem. Anayasa’nın 138’nci maddesi ihlal edilmiştir. İdare makamları, yargı kararını uygulamakla mükelleftir. Bugün burada yargının kararı uygulanmamıştır. Yargı kararını uygulamamak için kanuna aykırı bir işlem yapılmıştır. Bu süreci sabote etmekle Menemen halkına zarar veriyorsunuz” diye konuştu.

‘BİR DAHA KANUNSUZLUK’

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin yaptığı açıklamada, “Menemen halkının oy verip seçtiği başkan 22 arkadaşıyla birlikte cezaevindedir. Olma gerekçesi, Menemen’in helal oy ve paralarının soyulması, talan edilmesidir. Şimdi de ‘mahkemenin verdiği karar uygulanmayacak’ diyorlar. Uygulatmıyorlar. Bunun üstüne bir daha kanunsuzluk. Diyorlar ki; ‘Kanunu uygulamayız. Bizim oylarımız fazla, kendi oylarımızla reddederiz, gündeme almayız. Valiliğin yazısına uymayız.’ diyorlar. Kanunun emredici ve emredici hükümlere herkes uymak zorunda. Bundan hiç kimse kaçamayacak. Menemen halkı müsterih olsun kanun er ya da geç uygulanacak” dedi.

‘MECLİS İRADESİ VESAYET ALTINA ALINAMAZ’

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Bugün belediye meclisi bir karar aldı. Mahkeme nihai kararını vermeden kuranın tekrar edilmesinin doğru olmadığına kanaat getirdi. Meclisin iradesinin üzerinde hiçbir şey yoktur. Meclis iradesi vesayet altına alınamaz. Bu konuda idare hukuku hocalarından, profesörlerden alınan görüşler var. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı uygulandı. Bundan sonra yapılması gereken mahkemenin nihai kararını beklemek. Mahkeme kararını verdiğinde mahkeme kararı doğrultusunda gerekli işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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