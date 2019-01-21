ABD askerlerine yönelik bombalı saldırının ardından Menbiç’ten kaçış başladı. Günde ortalama 700 kişi bölgeyi terk ederek, Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği Cerablus’a geçiş yapıyor.

ÖSO güçleri arama noktalarında araç geçişine izin vermezken, yüzlerce metre yürüyen gruplar üst aramasından sonra bırakılıyor. Hürriyet, Menbiç sınırındaki insan hareketliliği ile Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki bölgeleri görüntüledi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre; ABD’nin askerlerini Suriye’den çekeceği açıklaması ve Menbiç’te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırı, bölgede hareketliliği arttırdı. Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’tan temizlediği ve şu an Türkiye ile ÖSO’nun kontrolünde bulunan Cerablus’un güneyinde yer alan Menbiç’in civarı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üsleri ile ÖSO bağlantıları tarafından kuşatılmış durumda. Bölgedeki YPG/PKK hareketliliğinin her anı takip edilirken, sınır hattında ise güvenlik üst düzeye çıkarıldı.

MENBİÇ SINIRINA TAKVİYE

Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’dan temizlemek için çalışma yürüttüğü Menbiç’e yönelik bir harekât öncesi bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişik üslere hem personel hem de teçhizat sevkıyatı arttırıldı. TSK ile beraber hareket eden ve farklı bölgelerde bulunan ÖSO bağlantıları de bölgeye kaydırıldı.

SALDIRIDAN ÖNCE 100 KİŞİYDİ

Cerablus’tan 35 kilometre uzaklıktaki Menbiç’e çıkan bütün yollarda denetim noktaları oluşturuldu. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, denetim noktalarında üst seviye güvenlik tedbirleri alırken muhtemel bir saldırıya karşı eller tetikte görev yapıyor. Menbiç’e gelen ve gidenler sıkı aramadan geçirilirken, araçlara izin verilmiyor. Kontrol noktasında oluşan kalabalık ve araçlar dikkat çekiyor. Menbiç’teki bombalı saldırının sonrasında millet tedirgin. Saldırı öncesi günde 100 kişi denetim noktasında geçiş yaparken, bombalı hücum sonrasında bu sayının günde 700’ü bulmuş olduğu belirtildi.

CERABLUS ÇEKİM MERKEZİ OLDU

TSK’nın başarıyla tamamladığı Fırat Kalkanı harekâtı ile DEAŞ’tan temizlenen Cerablus, bölgede çekim merkezi oldu. Çatışmalar sebebiyle yaşadıkları bölgeleri terk eden binlerce bölge sakini Cerablus’a yerleşiyor. Türkiye ile beraber hareket eden ÖSO yerel polis gücünün güvenlik tedbirleri almış olduğu Cerablus şehir merkezindeki hareketlilik dikkat çekiyor.

15 GÜNDE TEMİZLENİR

Menbiç’e yönelik bir harekât öncesi sınır hattında konuşlanan ÖSO güçleri, Türkiye’nin desteğiyle 15 günde Menbiç’i terör örgütü YPG/PKK’dan temizleyeceklerini anlatıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 23 Ocak’ta yapacağı görüşmenin sonrasında harekâtın başlayacağına inandıklarını söyledi. Afrin ve Azel bölgesindeki ÖSO güçlerinin bir alanının bölgeye kaydırılmaya başlandığı bildirildi.

İŞTE FIRAT’IN DOĞUSU

Türkiye’nin terör örgütlerinden temizlemek istediği Fırat’ın doğusunu Hürriyet görüntüledi. Terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolünde bulunan Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Telabur ve Süleyman Şah Türbesi’nin eski yeri Karakozak köyü bölgesinde terör örgütünün mevziler kazdığı, çukurlar oluşturduğu görülüyor. Sınırın karşı tarafından ise Türkiye’nin desteklediği ÖSO güçleri, elleri tetikte mevzilerde bekliyor. Ayrıca Fırat Nehri süresince güvenlik tedbirleri en üst seviyeden alınırken, ÖSO güçleri de devamlı karakol halinde.