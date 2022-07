Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

- Reklam -

VAN’ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı. 28 yıl önce emekli olan Acar, 35 yıllık memurluk hayatında yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü.

Acar, görüştüğü kişilerin ilginç hayat hikayelerini kitabında anlattığını belirterek, “Kitabımda Hakkari bölgesinde yaşayan ve mensubu olduğum Hani Aşreti’ni de anlattım. Kitabımı tamamlamak üzereyim. Önümüzdeki ay da bastırmayı düşünüyorum” dedi.

İpekyolu’na bağlı Alipaşa Mahallesi’nde yaşayan 16 çocuk babası ve 45 torunu olan ortaokul mezunu emekli sağlık memuru Yusuf Acar, memurluk hayatı boyunca gittiği köylerde yaşayan yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri günlük olarak tuttu. Hayat hikayelerini, aşiretlerini ve soy bilgilerini günlüğüne ekleyen Acar, 1994 yılında emekli oldu. 35 yıllık memurluk hayatı boyunca edindiği bilgileri titizlikle saklayan Acar, çocuklarından da destek alarak kitabını hazırlamaya başladı. 2 yıldır tutuğu notları çocukları ile birlikte inceleyen ve onları önem sırasına göre yeniden düzenleyen Acar, hem mensubu olduğu Hani Aşireti’ni hem de görüştüğü kişileri soy bilgileri ile birlikte yaşam tarzlarını anlattı.

BİR AY SONRA BASIMI YAPILACAK

Birikimlerini ve yaşanmışlıklarını anlattığı ‘Ahmedi Hani ile yolu bilenler’ kitabının gelecek ayı basımının yapılacağını belirten Acar, “Çocuklarımın 3’ü mühendis, gelinim mühendis, bir çocuğum öğretmen , diğerleri de memurluk yapıyor. Ben 1962 yılında 18 yaşındayken Sağlık Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladım. 35 yıl bu görevimi sürdürdüm. 1994 yılında emekli oldum. Memurluk yaptığım dönemde köylere görevli olarak gidiyordum. Gittiğim köy ve mahallelerde hem mensubu olduğum Hani Aşireti mensubu kişilerle hem de yöre halkı ile görüşüyordum. Yaptığım bu görüşme ve sohbetlerde edindiğim bilgileri günlüğüme not ettim. 35 yıl boyunca 10 bini aşkın kişi ile görüştüm. Onlardan soy bilgilerini, ilginç hikayelerini, yaşam tarzlarını öğrendim. Suriye ve İran’da yaşayan bazı kişilerle de telefonla görüştüm. Öğrendiğim ve titizlikle not aldığım bilgilerin kaybolmaması ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi için de kitaba dönüştürmeye karar verdim. Önümüzdeki ay kitabımın basımını yapmayı düşünüyorum” dedi.

HAKKARİ’DEN GELENLERİN ATLARINI ÇALMAK İSTEMİŞLER

Yazdığı günlüklerde yer alan Alan Aşireti Lideri Sadun Ağa ile yaptığı görüşmenin anılarını anlatan Acar, ” Ben memur olduğum dönemde görevli olarak onların köyüne gitmiştim. O zamanki isimleri Hişet ve Deşto idi. Sadun Ağa ile yaptığımız görüşmede bizim akrabaların Hakkari’den Van’a gelirken yaptıkları göçü bana anlattı.

Akrabalarımız Van’ın Hoşap köylerine gelirken önce Kanisti, sonra Ortanca köyüne yerleşiyorlar. Sadun Ağa’nın babası rahmetli Ali Ağa da Hakkari’den gelmiş. Akrabalarımız Nevala Gori bölgesindeki derede kimliği belirsiz kişiler tarafından atları alınmak isteniyor. At yüzünden kavga çıkıyor. O kavgada 3 kişi yaralanıyor. Yaralılardan biri hayatını kaybediyor” diye konuştu.

Memurluk hayatı boyunca önemli dostluklar edindiğini de anlatan Acar,” Gittiğim her köyde görüştüğüm insanları not alırdım. Köylerde yaşayan büyüklerin çoğu beni tanır. O dönemde Van’ın 600 köyünden 550 köyüne görevli olarak gittim ve orada yaşayan insanların çoğunu tanırım” dedi.