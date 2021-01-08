Memur ve emeklilerden ortak isyan: Enflasyona yine yenik düşürüldük

TÜİK’in, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK’in enflasyon sepetinde gıda ağırlığını düşürerek vatandaşın çarşı pazarda yaşadığı gerçek enflasyonu yansıtmamasından dolayı, emekli ve memura yapılan zam çok düşük kaldı. Memur ve emekli gerçek enflasyona yenik düşürüldü.

Açlık sınırı son bir yılda %19 artarken, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.



Memur, işçi ve emekli kesimi maaşlara yapılan zamların çarşı pazardaki enflasyonun çok altında kalmasını protesto ederek “Emekliyi sefalete mahkum ettiler. Senenin başında bazı ürünlerin fiyatı ikiye katlanırken, bazı gıda maddelerinde de değişim yüzde 85-90’ları geçti.Bu fiyatlar karşısında çarşı- pazardan evlerimize eli boş dönmek zorunda kalıyoruz. Maaşlar zorunlu giderlerimize bile yetmiyor ‘geçinemiyoruz’ .Yeni yılın ilk gününde doğalgazdan elektriğe her şeye zam gelirken bu ülkede 8 milyona yakın emekli asgari ücretin altında geçinmeye çalışıyoruz. Her ne kadar asgari ücrete yapılan artış kabul edeceğimiz bir seviyede olmasa da; Emekli maaşlarına da en az asgari ücret oranında yani %21,56 oranında artış yapılmalı; en düşük emekli maaşı ise 2825 TL’ye yükseltilmelidir.” diyerek taleplerini dile getiriyorlar.İktidara yakınlığı ile bilinen Memur- Sen bile memur ve emekliye yapılan düşük zamma karşı ses yükselterek , “ bu zam oranı memura ve emekliye hakarettir” diyor.



Kamu emekçilerinin yüzde 7,36 ile açlığa mahkum edildiğini belirten Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık da “Kamu emekçileri TÜİK’in açıkladığı oranın en az bir kat fazlası bir enflasyonla karşı karşıya bulunmaktadır. Halkın 2020 yılında çarşıda, pazarda karşı karşıya kaldığı gerçek enflasyon yüzde 30 civarındadır. TÜİK enflasyonu sepet oyunlarıyla eksik hesaplayarak, kötü ekonomik yönetimin yol açtığı yüksek enflasyonu gizleyerek bütün faturayı kamu çalışanlarına ödetmektedir. Emeğinin karşılığını alamayan yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışan memurların maaşlarında insanca yaşayabilecekleri oranda iyileştirme yapılmalıdır. Kamu emekçilerinin sabredecek, kemer sıkacak hali kalmamıştır.” diyerek tepkisini dile getiriyor.

Memura enflasyon farkı üzerinden zam verilmesi, “sıfır zam” demektir. Çalışan maaşlarının eriyor olduğu, insanların satın alma gücünün her geçen gün azaldığı, çalışanın yoksullaştığı anlamına gelmektedir. diyen Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da tepkisini şöyle dile getiriyor.



“TÜİK’in enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığı ortadadır. Emekçilere düşük enflasyon farkı ödemesi için enflasyon rakamları düşük gösterilmektedir. Sipariş üzerine kalem oynatarak hazırlanan “küçük rakamlar”, kamu çalışanları için büyük yoksulluk olmuştur.

Sarayın 2021 bütçesine yüzde 28 zam yapılırken, mutfağın olmazsa olmazı ayçiçek yağı bir yılda yüzde 110 zam görürken, bir gecede otoyol ve köprü geçiş ücretleri yüzde 25 zamlanırken memura reva görülen zam oranı hiçbir vicdanla açıklanmamaktadır.”

Çalışanların ve emeklilerin alım gücü her geçen yıl biraz daha azalıyor, geçim sıkıntısı biraz daha artıyor. Emeklilerimiz ve memurlarımızın insanca yaşayacakları bir gelire ihtiyaçları var. İktidar maaşlarda acilen iyileştirme yaparak bu insanların geleceğe umutla bakmalarını sağlamalıdır. Gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı emekli ve memurun kaderi olmamalıdır.

Ay sonunu getiremediğinden yakınan bir emeklinin kendisiyle yapılan röportajda “Bir canım var o da başıma bela oldu” ifadeleri artık sözün bittiği yerdir.