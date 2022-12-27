Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Ek zam yapılması zaruret olmuştur

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Oğuzhan SARI- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA, (DHA)- MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İstiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu görülsün. Ocakta enflasyon farkıyla beraber ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu bir kez daha ifade ettik” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen’e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bakanlık binasında bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmede çalışma hayatına yönelik sorunların ve beklentilerinin yanı sıra memura ek zam talebini Bakan Bilgin’e sunduklarını dile getirdi. Yalçın, diğer konular hakkında ise şunları söyledi:

“Yakın zamanda Meclis’e gelecek olan 550 bin sözleşmeli için kurulmuş olan cümleler, 500 bine yakın sözleşmelinin kadroya geçeceğine ilişkin kamuoyuna yansıyanlar boyutuyla memnuniyetimizi dile getirirken bazı hususlara da dikkat çektik. Yerel yönetimlerde, özellikle CHP’li ve HDP’li belediyelerin 31 Mart seçimlerinden sonra işine son verdiği ‘5393 Sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli memurlar konusunda bu arkadaşlarımızın yeniden işine kavuşması hassasiyetimizi bir kez daha ifade ettik. Bunun miladı konusunda da 31 Mart seçimlerinin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha aktarmış olduk. ‘4c’den ‘4b’ye geçen ama ‘4cb’ şeklinde ifade ettiğimiz, şimdi ‘4a’ kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın öğrenim durumlarına uygun şekilde konumlandırılması konusundaki beklentiyi aktardık. Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin temel yaklaşımlarımızı bir kez daha paylaştık. Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor. Bu konudaki talebi aktarmış olduk. Kadroya geçen personele emekli aylığı konusunda mağduriyet üretilmemesi konusunda temel yaklaşımlarımızı ifade etmek fırsatı bulduk.”

Ek gösterge konusunda yapılan düzenlemeyle alakalı memnuniyetlerini dile getirdiklerini söyleyen Yalçın, “5,3 milyon insanı ilgilendiren büyük bir düzenleme yapıldığı için memnuniyetimizi de dile getirdik ama; şefler, teknikerler başta olmak üzere, bu ek gösterge düzenlemesinde adalet ve hakkaniyetin tamamen sağlanması ve birinci dereceye kadar yükselenlerin ‘3600 Ek Gösterge’ alarak emekli olabilmesi konusundaki beklentimizi bir kez daha dile getirme fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı.

‘KAŞIKLA ALDIĞIMIZ KEPÇEYLE GİDİYOR’

Vergi matrahları konusunda kamu görevlilerinin huzursuz olduğunu bildiren Yalçın, “Aldığımız ücret bir taraftan geri düşüyor. Tabiri caizse kaşıkla aldığımız kepçeyle geri gidiyor. Son birkaç ay kamu görevlileri burada matrajdan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bu açıdan verginin yüzde 15’e sabitlenmesi ve vergi matrahlarının bu anlamda yükseltilmesi konusunu aktarmış olduk” dedi.

Yalçın, memurların geçim zorluğu sebebiyle büyük şehirlerden kaçtığını söyledi. Özellikle büyük şehirlerde kira tutarlarının artık memurlar açısından kabusa döndüğünü; mevsimsel giderler ve zorunlu harcamaların sabit gelirlilerin belini büktüğünü dile getiren Yalçın memur maaşlarının yükseltilmesi taleplerini Bakan Bilgin’e aktardıklarını iletti.

‘ASGARİ ÜCRETTEKİ İYİLEŞTİRME BURADA DA YAPILMALI’

Yalçın, memur maaşlarına yapılacak zamma ilişkin asgari ücrete yapılan zammı örnek göstererek, “Asgari ücrette yapılan düzenlemenin çıtası ortada. Bu düzenleme aynı zamanda sahanın okunduğunu ve görüldüğünü gösteriyor. Bunun memurlar açısından da görülmesi gerektiğini, aynı şartların memurlar için de geçerli olduğunu söyledik. En düşük memur maaşını biz son toplu sözleşme ile önemli bir aşamaya taşımıştık ama oluşan alım gücü kaybı ve enflasyon boyutuyla bu artık geride kaldı. Bunun bir an önce toparlanması ve asgari ücretteki iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk. Toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini bazen baz alırdık. Dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde sonuçlarla karşılaşıldı. İstiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu görülsün. Ocakta enflasyon farkıyla beraber ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu bir kez daha ifade ettik. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Ondan sonra hükümetin bu anlamda cümle kuracağı ifade edildi. Temel beklentiyi asgari ücrete yapılan zammın piyasa gerçeklerini dikkate alarak yapıldığını hesaba katarak söylüyoruz. Memur olarak ek zam bekliyoruz” diye konuştu.

‘ZAM ORANI KONUŞULMADI’

Memura yapılacak zam oranının görüşmede konuşulmadığını ifade eden Yalçın, “Biz burada asgari ücreti artırmayı zorunlu kılan sebeplerin aynı şekilde memurlar için de geçerli olduğunu ifade ettik. Bakanlık bu konuda maliye boyutuyla çalışmaların devam ettiğini söylediği için henüz o aşamaya gelmedik. Biz, temel beklentiyi ortaya koymuş olduk. Aralık ayı enflasyonundan sonra bu konuları ifade edebileceklerini söylediler. O yüzden şu an biz mevcut durumu resmettik ve beklentimizi paylaşmış olduk” dedi

Öte yandan, vergi dilimlerine düzenleme yapılmasına ilişkin öneriyi Bakan Bilgin’e sunduklarını kaydeden Yalçın, düzenlemenin ne şekilde olacağına yönelik bilgisinin olmadığını söyledi. (DHA)

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