Memo artık yürüyüp, konuşabiliyor

MERSİN, (DHA) – MERSİN’de Meryem-Mustafa Subaşı çiftinin down sendromlu çocukları Mehmet Akif (2), Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygulanan tedavi ile yürümeye ve konuşmaya başladı.

Ailesinin ‘Memo’ diye hitap ettiği Mehmet Akif, yürüyemediği ve konuşamadığı için 14 aylıkken annesi Meryem Subaşı tarafından merkeze getirildi. 10 ay süren terapi sonunda yürümeye ve konuşmaya başlayan Memo, müzik eşliğinde dans edip, oynayabiliyor. Abla Ayşe Miray da kardeşini oynatıp, kelime tekrarı yaptırıyor.

Anne Meryem Subaşı, “O dönem oğlumuz yerde sürünüyor, konuşamıyordu. Hemen terapiye başladık. Bilge hocanın bize çok katkısı oldu. Mehmet Akif yürümeye ve kelime kullanmaya başladı. Süreç çok hızlı ilerledi. Rehabilitasyon desteği de alıyoruz. Ffizyoterapistimiz ile 2 bireysel öğretmenimiz var. Aslında ekip halinde çalışmış oluyoruz. Onların verdiği bütün ödevleri ben evde gerçekleştiriyorum. Belki de bu kadar iyi gelişim sağlamasının nedeni bu. Ailenin desteği de çok önemli çünkü. Bu tesis, çok güzel. Onlar için kurulmuş bir hazine diyebilirim” dedi. Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.

Fizyoterapist Bilge Yıldırım da “Mehmet Akif buraya geldiğinde sadece sürünüyordu. Biz onu yaş grubundan dolayı hemen acil bir eğitim planına aldık. Bu süreçte ,ailemizin çok katkısı oldu. Çünkü tüm süreci ailemiz bizimle takip etti. Aynı zamanda rehabilitasyon öğretmenleri ile çalıştık. Burada yaptığımız duyusal aktivitelerle Mehmet Akif hızlıca emekledi. Daha sonra sesler çıkarmaya başladı ve yürüdü. Pandemi döneminde de biz Mehmet Akif’i boş bırakmadık, online bir şekilde, görüntülü destek hattımızdan destek olduk. Şimdi de burada hijyene dikkat ederek, derslerimize devam ediyoruz. Bu aşamada bize hem rehabilitasyonu hem de ailesi çok yardımcı oldu. Bu bir ekip işi” diye konuştu.

Yıldırım, “Şu anda A’dan Z’ye bütün materyallerimiz var. Çocuklarımız çok yoğun ve sürekli bir şekilde bu eğitimden faydalanabiliyorlar. Sürekli takibimizdeler. Aynı zamanda özel eğitim öğretmenlerimiz ve psikologlarımız da çocuklarımızı destekliyor. Bu tesis onlar için çok önemli bir kaynak” dedi.

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