Meme kanserine farkındalık hareketi başlatıldı 

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Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde sivil toplum kuruluşları İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin, AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle yürüttüğü ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ kapsamında kadınlara ilk eğitim toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılacak toplantılarla kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak kadınların meme kanseri konusunda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ projesi kapsamında ilk eğitim toplantısı Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi’nin katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan yaklaşık 250 kadına, Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Berrin Kurdoğlu Aydın tarafından meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgi verildi.

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‘KİŞİNİN İLK ÖNCE KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Dünyada en sık rastlanan kanser türlerinden biri olan meme kanserinin yedi veya sekiz kadından birinde görüldüğünü söyleyen Kanser Savaşçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Berrin Kurdoğlu Aydın, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Oldukça ciddiye alınması gereken bu hastalık hakkında kadınları bilgilendirmek büyük önem taşıyor. Her şeyde olduğu gibi söz konusu sağlık olduğunda da kişinin ilk önce kendini tanıması çok önemli. Bu nedenle meme kanseri ile ilgili kadınlara farkındalık eğitimi vermek üzere Antalya’da başlattığımız bu hareketin sloganını da ‘Kendini Tanı, Erken Tanı’ olarak belirledik. Eğitimlerimizin ilk durağı olan Manavgat’taki buluşmamıza gösterilen yoğun ilgiden ve bu eğitimleri vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Eğitimlerin kadınların yaşamına pozitif bir anlam ve fayda katmasını diliyorum” dedi.

‘BİRLİKTE YOLA ÇIKMIŞ OLMAKTAN DOLAYI ÇOK GURUR DUYUYORUZ’

Projeyle ilgili açıklamada bulunan İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Esra Arslan, “Farkındalık yaratmak her konuda çok değerli ve yaratacağımız sosyal etkinin en önemli çıktısı. Meme kanseri ile mücadelede erken teşhis ve sağlık taramaları ile ilgili farkındalık yaratmak adına geliştirdiğimiz bu projede binlerce kadına ışık tutmanın, umarım olmaz ancak tanı konacak kadınlarımızın yanında olmanın, yalnız olmadıklarını bilmelerini sağlamanın ve sağlıklı bir gelecek için onlara yol açmanın mutluluğunun rakamlarla ölçülemeyecek seviyede olduğuna inanıyorum. Bu konuyu dert edinip birlikte yola çıkmış olmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. Birlikte verdiğimiz destek ile erken tanılar sayesinde nice mutluluk hikayesine ortak olacağımızı ümit ediyoruz” diye konuştu.

‘KADINLARIN MEME KANSERİ HAKKINDA BİLGİLENMELERİNİ HEDEFLİYORUZ’

Toplantıya katılan AstraZeneca Türkiye Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem de şunları söyledi:

“AstraZeneca Türkiye olarak, ülkemizde imza attığımız önemli sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplumsal sağlık bilincinin artırılmasına destek verirken sağlıkta kalite ve verimliliğin geliştirilmesine de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Hastaları odağımıza koyduğumuz çalışmalarla meme kanseriyle mücadeleyi destekliyor, toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu kapsamda sağlıkta sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri de hayata geçiriyoruz. Bugün Antalya’da İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin AstraZeneca Türkiye’nin koşulsuz destekleriyle hayata geçirdiği, meme kanseriyle mücadeleye güç katacak yeni bir projeye başlıyoruz. Bu hareket ile Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kadınların meme kanseri hakkında bilgilenmelerini hedefliyoruz. Hareketin ilk durağında Manavgat’ta olmaktan mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemlerde, farklı illerde meme kanseri konusundaki farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE DE DEVAM EDECEK

Eğitim ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı illerinde de devam etmesi planlanıyor. İhtiyaç Haritası, eğitim verilecek illerde meme kanseri farkındalığı çerçevesinde sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kişileri ve bölgeleri tespit edecek, eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine ederek ulaşımlarını sağlayacak ve tarama sonrası tüm süreci takip edecek. (DHA)