Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası başlıyor

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sezon öncesi Bolu’da kamp çalışmalarının ardından Mamak Belediyesi Memduh Öğet ve Yalçın Efe Anma Turnuvası katılıyor. Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda 1-2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvanın ilk maçında ise Yeşil-Beyazlılar bugün TED Ankara Kolejliler ile karşılaşacak.

Sezon için bize yol gösterici olacak

Yeni sezon için iddialı bir takım oluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Basketbol Takımı Baş Antrenörü Murat Dikmen “Takımımız sezon öncesi hazırlıklarını Bolu’da gerçekleştirdiği kamp ile tamamladı. Kamp sonrası yaptığımız çalışmaları pekiştirmek için turnuvada da boy göstereceğiz. Bu turnuva sezon için bize yol gösterici olacak” dedi.

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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın turnuvadaki diğer maçları ise şöyle:

2 Eylül OGM Ormanspor,

3 Eylül Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı