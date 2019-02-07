Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa’nın velayetinin Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa’nın velayetini, Ilıcalı’ya verdi.

2017 yılının Eylül ayında Fransa’nın Marsilya kentinde görkemli bir düğünle evlenen ve bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde, kızları Melisa’nın velayetinin babası Acun Ilıcalı’ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı’ya verdi.

ŞEYMA SUBAŞI’DAN İLK AÇIKLAMA

Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından, kızları Melisa’nın velayetinin Acun Ilıcalı’ya verilmesiyle ilgili açıklama yaptı.