Doğuştan sağ eli olmayan 13 yaşındaki Melisa Gökgöz, 7 üniversite öğrencisi tarafından gönüllü olarak üretilen robot el sayesinde hayallerine kavuştu.

İstanbul’da yaşayan ortaokul öğrencisi Melisa Gökgöz’ün (13) doğuştan sağ eli yoktu. Bir belediyede işçi olarak çalışan baba Esat ve anne Muazzez Gökgöz’ün bütün çabalarına rağmen maddi yetersizlikler sebebiyle robot ele ulaşamayan Melisa’nın hayalleri, Robotel Türkiye yardımıyla gerçek oldu. 7 üniversite öğrencisi de Melisa’nın bu düşünü emekleriyle destekledi. Robotel Türkiye’den gelen talep üzerine çalışmalara başlamış olan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencileri, Merve Boşnaz, İremnaz Çay, Sinem Sera Ertaş, Mustafa Bekir, Abdülkerim Aksak, Muaz Dervent ve Hüseyin Muhammedi bir ay gibi kısa bir sürede Melisa için zorunluluk olan robot eli tasarladı.

“ÜÇ BOYUTLU YAZICILARI KULLANDIK”

Melisa’nın elinin ölçülerini almak için ilk olarak Gökgöz Ailesi’ni üniversiteye davet ettiklerini ifade eden Yazılım Mühendisliği 3. derslik öğrencisi Sinem Sera Ertaş, “Biz ilk olarak Robotel Türkiye ile gönüllü olarak iletişime geçtik. Onların toplantılarına katıldık ve bu sürecin niçin işleyeceğiyle alakalı bilgi aldık. Sonrasında Melisa’nın detayları bizlere ulaştırıldı. Melisa’nın bilgilerine ulaştıktan sonra aileyi okulumuzda konuk ederek Melisa’nın el ölçülerini aldık. Ölçeklendirme, durumlandırmayınız gibi süreçlerden sonra 3 durumlu yazıcıları kullanarak baskı sürecini tamamladık. Baskı sürecinin sonrasında montajlamayı yaptık. Aileyi tekrardan çağırıp yaptığımız eli denedik. deneyim süreci çok başarılı geçti” dedi.

“KAYBETTİĞİ BİRÇOK DÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEK”

Robot elin kullanımının çok kolay olduğunun altını çizen Sinem Sera Ertaş, Melisa’yı mutlu etmekten dolayı çok heyecanlı olduklarını söyledi. ‘O yalnızca bir el değil kaybedilen onca hayaldi’ diyen Ertaş, “Bir projenin bizi bu kadar mutlu ve tatmin edeceğini düşünmemiştik. Yaşadığımız çok farklıydı. hiç beklemediğimiz kadar sevinçle dolduk. Herkesin bu mutluluğu yaşaması lazım. O yalnızca bir el değil. Kaybettiği birçok hareketi düş etmiş olduğu birçok şeyi kazandı. Bu sebeple çok mutlu ve sevinçliyiz. Projenin daha büyük kesime ulaşmasını hedefliyoruz. Gönüllü ekip olarak biz hazırız” ifadelerini kullandı.

ARTIK BEN DE ‘KALP’ YAPABİLİYORUM

Sağ eli olmadığından çocukluğundan bu yana istediği kalp işaretini yapamadığını ifade eden Melisa Gökgöz ise yaşamış olduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

“Aslında yaşamıma katmış olduğu çok büyük bir zorluğu yoktu. fakat yapmak istediğim bazı hareketler kısıtlanıyordu. örneğin bir ‘kalp’ yapmak istediğimde bir vahim olmadığından yapamıyor, arkadaşlarım yapınca üzülüyordum. Sağ elimle kalem tutmak ve su içmek istiyordum. Öğrenci abla ve ağabeylerim yardımıyla artık bunu gerçekleştirebiliyorum. O elimde bir şeyleri tutup kavrayabilmek, su içebilmek, çantamı taşımak benim için büyük mutluluk. gece yatarken dahi çıkarmak istemiyorum. Mutluluğumu kelimelerle ifade edemiyorum. vahim takılınca ilk kalp yaptım. İlerde ise hekim olmak istiyorum. Benim yaşadığım sorunu yaşayan kişilerne ümit olmalı, onları sağlıklarına kavuşturmalıyım.”

“MELİSA’YI YAŞAMA BAĞLAYAN 7 GENCE MİNNETTARIZ”

Robot elin ücretini karşılayacak durumda olmadıkları için Melisa’nın 13 yaşına kadar sağ eli olmadan yaşadığını söyleyen baba Esat Gökgöz ise kelimelerle ifade edemeyecek derece mutlu olduğunu belirtti. Projeyi geliştiren ve Melisa’ya el uzatan 7 gence minnettar olduklarını kaydeden baba Gökgöz, “Melisa’nın rahatsızlığı doğuştan geliyordu. Bir tanıdığımız vasıtasıyla Robotel Türkiye ile tanıştık. Bir hafta içinde protezi yapıp bizlere teslim ettiler. Çocuğum şu an tekrar doğmuş kadar mutlu. Bu mutluluk anlatılmaz yaşanır. Daha önce çok araştırdık. Robot elin Melisa için kullanılabilir olduğuna dair rapor aldım. 35-40 bin dolar arasında bir fiyatı olduğu söylendi. Bunun da benim kaldıracak kapasitem olmadığından temin edemedim. Bu projeyi geliştiren herkesten allah razı olsun. Bu çocuklarımızın devletimizin küçük bir dokunuşuna ihtiyacı var. Devletimizin bu cins projelere destek vermesi gerekiyor. Bu gençleri destekleyelim ki biz daha çok yükselelim. Bu gençler bizden hiç para istemediler” diye konuştu.

“ARKADAŞLARININ YANINDA ZORLANIYORDU”

Bir anne olarak Melisa’nın yaşamış olduğu zorlukları en yakından gözlemleyen ismim olan Muazzez Gökgöz de mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

“Kendisi yaşamış olduğu sıkıntıları bana fazla yansıtmıyordu fakat ben bir anne olarak onun durumunu gözlemliyordum. Özellikle arkadaşlarının yanında zorlanıyordu. Benim kızım çok başarılı onu çok yıldırmadı bu durum. Şu an çok mutlu gece bile o eli çıkarmak istemiyor. Eliyle yazı yazmaya bile başladı. Ben bir anne olarak çok mutluyum. Kızımın bunu bu kadar istediğini bilmiyordum. Onu mutlu görmek çok güzel.”