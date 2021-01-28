Melek İpek’in kızına, jandarmadan doğum günü sürprizi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA Döşemealtı Jandarma ekipleri, iddiaya göre kendisini ölümle tehdit eden, cinsel ve fiziksel şiddet uygulayan 12 yıllık eşi Ramazan İpek’i (36) öldürmekten tutuklu Melek İpek’in (31) büyük kızı C.D.’ye, pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek’i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek’i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek’e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

‘SAF VE TEMİZ BİR ÖMÜR DİLEĞİYLE’

Çiftin kız çocukları C.D. (9) ve İ.N. (7), savcılık kararıyla Melek İpek’in anne ve babasının yanına yerleştirildi. 27 Ocak tarihinde C.D.’nin doğum günü dolayısıyla Döşemealtı Jandarma ekipleri küçük kıza pastalı sürpriz yaptı. Doğum günü pastasının üzerine ‘Güneş kadar parlak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. İyi ki doğdun C.’ ifadeleri yazıldı. Küçük kız pastasının üzerindeki mumları üfleyerek, yeni yaş dileğinde bulundu. Jandarma ekipleri kız kardeşlere peluş ayıcık hediye etti.

Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, jandarma ekiplerinin bu içten ve samimi yaklaşımına teşekkür ederek, “Melek yürekli komutanlar iyi ki varsınız” dedi.

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