Melas şurubuna dikkat; birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

İSTANBUL (DHA) – Yüksek şeker oranı içeren ve özellikle meşrubat üretiminde çok kullanılan bir madde olan melasın dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Eda Balcı, “Her ne kadar vitamin ve mineralleri barındırsa da şeker içeriği oldukça yüksektir ve bu fazla miktardaki şekerin diyabet, obezite, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, cilt sorunları, erken yaşlanma, karaciğer yağlanması ve böbrek hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini artırır” dedi.

İçeriğindeki yüksek şeker oranıyla, özellikle meşrubat üretiminde çok kullanılan ve vitamin ve mineral içeren bir madde olan melas, birçok alanda kullanılırken, fazla tüketimi birçok olumsuz etkiye neden olabiliyor. Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, melasın içerdiği maddeler nedeniyle çeşitli hastalıkları beraberinde getirebileceğini belirtirken, hayvancılıkta kullanılmasının birçok faydası olduğunu söyledi.

İŞLENEN PANCARIN YÜZDE 4’ÜNDEN ELDE EDİLİYOR

Melasın şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde üretim kademesinde şekerin fabrikasyona geri alınmayan son şurubu olduğunu söyleyen Balcı, “Kısaca melas için ‘şeker üretilirken artan yan ürün’ de diyebiliriz. Melas, koyu kahve renginde, çok ağdalı ve yüksek viskoziteli pekmezi andıran bir görünüme sahiptir. Melas içerik olarak yüzde 50 şeker, yüzde 30 şeker dışındaki maddeler ve yüzde 20 oranında sudan oluşmaktadır. İşlenen pancarın yüzde 4’ünden melas elde edilir” dedi.

HAYVANCILIKTA KULLANILMASININ BİRÇOK FAYDASI VAR

İçeriğindeki yüksek şeker oranıyla özellikle meşrubat üretiminde çok kullanılan bir madde olduğunu belirten Balcı, “Bir diğer en çok kullanıldığı alan ise hayvancılıktır. Melasın hayvancılıkta kullanılmasının birçok faydası vardır. Aynı zamanda melas, gübre yapımı, kömür sanayisi ve alkol üretiminde de kullanılmaktadır. Ucuz olduğu için sitrik asit fermantasyonunda hammadde olarak kullanılır. Sitrik asit ise gıda sanayisinde limon tuzu ve koruyucu madde olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.

FAZLA TÜKETİMİ BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİR

Balcı, melasın rafine şekere göre vitamin ve mineral içermesi avantaj olarak görülse de şeker içeriği yüksek olduğu için tüketimine oldukça dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Rafine şekerin aksine melas bazı vitamin ve mineralleri içerir. Manganez, magnezyum, demir, B6 vitamini, selenyum, potasyum, bakır ve kalsiyum melasın içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerdendir. Her ne kadar bu vitamin ve mineralleri barındırsa da şeker içeriği oldukça yüksektir ve bu fazla miktardaki şekerin diyabet, obezite, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, cilt sorunları, erken yaşlanma, karaciğer yağlanması ve böbrek hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini artırdığı bilinmektedir” dedi.