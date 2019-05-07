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7 Mayıs 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Meksika'da uçak düştü: 13 ölü
Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.
Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2'si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.
Dış Haberler

Meksika’da uçak düştü: 13 ölü

Editör Editör

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Meksika’da düşen özel uçakta bulunan 2’si uçak personeli, 13 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD’nin Las Vegas kentinden Meksika’nın Monterrey kentine giden Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A tipi özel uçak, Meksika’nın kuzeydoğusunda bulunan Coahuila eyaletinde düştü. Yerel medya ABD’de bir boks maçının izleyen grubun içinde bulunduğu uçak ile irtibatın kesildiğini; yapılan çalışmalarda uçağın enkazına Coahuila eyaletinde ulaşıldığını duyurdu.

Uçağın türbülans ve dolu yağışına maruz kalmış olmasından şüphelenildiği; kazayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

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Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.

Akdeniz anemisi göçlerle Avrupa’ya yayıldı

Editör -
Akdeniz bölgesinde yaygın görülen genetik kan hastalığı ailevi Akdeniz anemisinin (talasemi) son yıllardaki göçler sonucunda Avrupa ülkelerinde de görülmeye başladığını belirtti.
60’lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, “Bu hastalık erken teşhis ediliyor ve bu sayede bulgular kontrol altına alınabiliyor” dedi.

Alzheimer erken teşhis edilebilir

“Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler ise diüretik etkiye, yani kişinin sık idrara çıkmasına ve fazla sıvı kaybetmesine sebebiyet verdiğinden özellikle sahurda önerilmez” dedi.

“Sahurda çay değil yoğurt tüketin”

Robotik Kalp Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İhsan Bakır, hangi tür kalp hastası olursa olsun, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmak için ilaçlarını aksatmaması gerektiğini söyledi.

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