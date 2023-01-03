Mekan çıkışı otomobilini bulamayan Diagne fırına sığındı

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Cengiz ÇOBAN – İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR’DE eğlenmek için bir mekana giden Fatih Karagümrük futbolcusu Mbaye Diagne, iddiaya göre mekandan uzun süre çıkmayınca şoförü, otomobil ile birlikte kayıplara karıştı. Otomobilsiz kalan Diagne mekan çıkışı bir fırına sığındı. Fırın sahibi “Karşımızda görünce çok şaşırdık, inanamadık, misafir ettik çok iyi ağırladık” dedi.

Fatih Karagümrük’ün futbolcusu Mbaye Diagne, eğlenmek için Ataşehir’de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince, duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte oradan uzaklaştı. Mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradı fakat ulaşamadı. Diagne, yakınlarda bulunan bir fırına girdi. Şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yanına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar geldi. Bir süre sonra şoförü Diagne’nin otomobilini geri getirdi. Otomobilin şoförün üzerine kayıtlı olduğu ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Diagne’nin fırına gelmesi ve bekçilerle beraber fırından ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

“ARKADAŞLAR ÖNCE FUTBOLCU OLDUĞUNU ZANNETMEDİ”

Diagne’nin girdiği fırının sahibinin oğlu Hakkı Topçu “Diagne geldi. En baştan önce bir arabayla geldi. Arabayla geldiğinde tabii önce bir alışveriş falan yaptılar. Yani birkaç bir şey aldılar. Ondan sonra gittiler. Ondan sonra tekrar geldiler. Bir yere uğradıktan sonra tekrar geldiler. Ama bu sefer arabayla gelmediler. Yürüyerek geldiler. Arabası çalındı büyük ihtimalle. Buraya oturdu. Bekçiler falan geldi. Polislerden yardımcı olmasını istedi. Arabasını en başta şoförün üstüne yapmış. Şoförün üstüne yaptığı için zaten direkt arabayı alıp gidiyor. Görünce tabii şaşırdık. Koskoca Diagne yani buraya geldi. En başta arkadaşlar futbolcu olduğunu zannetmedi. Olay anlaşılınca büyüdü” diye konuştu.

Olayın pazar günü yaşandığıı söyleyen Fırın sahibi Ramazan Topçu “Arkadaş geldi buraya adres sordu. Dedi ki ‘Benim arabamı şoförüm almış ulaşamıyorum’. Geldi burada oturdular. Çay ikram ettik. Bayağı oturdular. Bekçi arkadaş da İngilizce söyledi. Şoförle konum atmış. Konum olarak buraya getirmiş buraya geldiler. Karşımızda görünce çok şaşırdık, kimse inanamadı aslında” dedi.



“FIRINDA MİSAFİR ETTİK, ÇOK İYİ AĞIRLADIK”

Uğur Topçu ise “Saat 22.30’da adres sormak için geldi. Arkadaşlar ‘Bu Diagne’ dedi. ‘Hayırdır ne işi var Diagne’nin’ dedim. Şoförünün aracını götürdüğünü ve onu aradıklarını söyledi. Dışarıda kalmışlardı, gelin oturun içeride dedim. Fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. Seviliyor adam. Fırında misafir ettik, çok iyi ağırladık” diye konuştu.



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