Liseli Mehmet’in ölümüyle ilgili Başsavcılıktan ‘yırtıcı hayvan’ açıklaması

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacılar ilçesinde okul çıkışı köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Özer’in (14) ölümüyle ilgili, “Mehmet Özer’in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir” açıklaması yaptı.

Cuma günü meydana gelen olayda Baki- Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi 9/A sınıfı öğrencileri Mehmet Özer ve Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışı evlerine giderken iddiaya göre avare gezen sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Mehmet Özer, parçalanarak olay yerinde hayatınıyitirirken, Hacı Ali Tuğrul ise yaralı kurtuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla alakalı yazılı açıklama yaptı. Mehmet Özer’in ölümü olayı ile alakalı olarak gerek toplumsal medyada gerekse bir kısım yazılı basında çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılmasına gereksinim duyulduğu anlatılan açıklamada şu şekilde denildi:

“Olayın nöbetçi Cumhuriyet Savcımıza bildirilmesi üzerine olayla alakalı ilk talimatları verilmesinin sonrasında Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tip uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üstünde meydana gelen otopsi işlemi neticesinde; Mehmet Özer’in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir.”

Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını şu biçimde sürdürdü:

“Olay esnasında ölen Mehmet Özer’in yanında bulunan şahit öğrencinin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Mehmet Özer’i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ek olarak olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin ifadesinden müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır. olayla alakalı olarak soruşturma her yönüyle ve titizlikle yürütülmekte olup, olayda kasıt ya da ihmali belirlenebilecek olan bütün şüpheliler hakkında gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”