Mehmetçikten Tel Abyad’da sağlık taraması

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da görev yapan komandoların bölge halkına sağlık taraması yaptığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bir yandan Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristlerle mücadele eden Mehmetçik, bir yandan da bölgedeki sivil halkın yardımına koşmaya devam ediyor. Tel Abyad’da kahramanca görev yapan komandolarımız; yaşlılara, kadınlara ve çocuklara sağlık taraması yaptı” denildi.

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