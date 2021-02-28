Mehmetçikten 40 öğrenciye kışlık giysi yardımı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 40 öğrenciye bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtıldığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hakkari’de bulunan 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından Şemdinli Uğuraçan Köyü Yeşilbayır Mezrası İlkokulundaki 40 çocuğumuza; bot, mont, atkı, bere, eldiven ve oyuncak dağıtılarak okulumuza projeksiyon cihazı hediye edildi” denildi.

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