Mehmetçik, nehirden karşıya geçerken köpeğini omzunda taşıdı

ANKARA, (DHA)- IRAK’ın kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, kendilerine eşlik eden köpeği nehirden karşıya omzunda taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyindeki Hakurk’ta arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait yeni sığınak ve barınaklar tespit etti. Operasyonlar sırasında Komandolarımıza eşlik eden bir köpeğimiz de nehirden karşıya geçerken Mehmetçiğimizin omuzlarında taşındı. Bölgede yapılan arama-taramalarda; 14.5 milimetre Doçka uçaksavar silahı, bir varil dolusu Doçka mühimmatı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 12,5 milimetre Doçka mühimmatı, 14,5 milimetre Doçka mühimmatı ve pek çok yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi” denildi.

FOTOĞRAFLI