

Son 15 günde Türkiye bütün kademeleriyle Koronavirüs’le uğraşıyor. Ancak “sü” uyur, düşman uyumaz, demiş atalarımız. “Sü” yani asker uyur, ama düşman uyumaz, her an saldırabilir anlamındadır.



Son 15 günde haberlerde: “… sızma girişiminde bulunan PKK/PYD teröristleri püskürtüldü” şeklinde haberler duymaktayız. En son 2 Nisan 2020 tarihinde Afrin’e yapılan bir PKK/PYD saldırısında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Beyler mahallesinden Astsubay Ahmet Can Temiz’in şehadet haberi ile kavrulduk. Bu saldırı sırasında 14 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği de bildirildi.Son 15 günde bu tür sızma girişimleri sırasında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 180’in üzerinde.

Bu rakamları yorumlamak gerekirse PKK/PYD’nin Fırat Kalkanı’ndan sonra toparlandığı ve baharla birlikte tekrar saldırıya geçtiği söylenebilir. ABD’nin desteği ve Rusya’nın göz kırpması ile Türkiye’nin belirlediği 30 km’lik güvenlik kuşağının dışına atılamayan teröristler tekrar azıttılar.

Türkiye Edirne’den Kars’a kadar Koronavirüs ile mücadele ederken, 30 büyük şehrimize giriş ve çıkış yasaklanmışken düşman bunu fırsat bilmiştir.

Türkiye’yi esir almış olan virüs Suriye ve Irak için de söz konusudur. Milli Savunma Bakanlığımız Koronavirüs’ün askerî birliklere sıçramaması için gerekli tedbirleri elbette alıyor. Ancak askerimiz için koruyucu tedbirlerin alınması ve uygulanması yaptıkları görevin gereği çok da kolay değil. Bir zırhlı personel taşıyıcı 10 kişilik ise, tedbir gereği bunu 5 kişiye düşürmek bilmiyorum ne kadar uygulanabilir? Yüzlerce kilometrelik sınır boyunca dağılmış olan birliklerimizde gerekli hijyenin sağlanması gerçekten kolay değil.

Şu anda bizler evlerimize çekildik ve virüsten korunmaya çalışıyoruz. Suriye’de, Irak’ta, bütün sınır boyunca Mehmetçiğimiz hem virüsten, hem de PKK teröristlerinin sızma girişimlerinden korunmaya çalışıyor. Her iki düşman da sinsi… Ne zaman ve nerede karşınıza çıkacağı belli değil. Bu bakımdan Mehmetçiğimizin işi bizimkinden en az iki kat daha zor.



İstanbul’da, Ankara’da evlerinde karantinaya alınmış olan vatandaşlarımız bu karantina tedbirlerinden bunaldıkları zaman lutfen sınırdaki Mehmetçiğimizin durumunu düşünsünler. Onlar iki düşmana karşı savaşıyorlar; biz sadece bir düşmana karşı savaşıyoruz.Hem kendimiz için, hem de sınırda, düşmanın saldırı alanında vatanı bekleyen Mehmetçiğimiz için dua edelim. Dualarımızda onları unutmayalım.



Bu günler geçicidir. En uzun gecenin bile bir sabahı mutlaka vardır. Sabr edelim. Karantina kurallarına titizlikle uyalım. Devletimize güvenelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Türk Milleti nice badireler atlattı. Bu badireyi de atlatacaktır. Allah bizimle beraberdir. Biz de iyilik ve doğruluktan ayrılmayalım. Fitneye geçit vermeyelim.