Mehmetçik, hedefleri lazer güdümlü ‘CİRİT’ füzesi ile vurdu (3)

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HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Kars’ta, ‘Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’ndaki tatbikatta; Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve İtalya silahlı kuvvetlerinden özel kuvvet timleri ile komandolar sızma harekatı gerçekleştirdi. 2 ATAK, 3 Cougar ve 2 S-70 helikopteri, alanda belirlenen hedeflere ateş etti. Komandoların nakliyesinin sağlandığı helikopterler ile sızma harekatı sonuçlanana kadar güvenlik tedbiri alındı. Senaryo gereği düşmanların olduğu alana sızan komandolar, imha harekatını başarıyla tamamladı. Tatbikat kapsamında havan atışları da gerçekleştirildi. Daha önce 5 askerin görev aldığı havan atışları, ASELSAN’ın geliştirdiği sistemle 2 askere düşürüldü. Askerler, belirlenen hedeflere 1020’lik, 106’lık ve 81’lik havanlarla atış yaptı.

Tatbikat kapsamındaki hazırlıklar, bugün gerçekleştirilen atışlarla sona erdi. Tatbikat, 2 Şubat’ta yapılması planlanan ‘Seçkin Gözlemci Günü’ ile sona erecek.

FOTOĞRAFLI



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